Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Genel Kurulda İdlib'deki gelişmelere ilişkin kapalı oturum gerçekleştirilecek.
- Oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak.
3- CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP TBMM Grup toplantıları yapılacak.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katılacak.
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
6- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
10- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
11- İdlib'deki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
12- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
13- Kadıköy'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimde sandıklarda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan sandık başkanı ve üyelerinden oluşan 5 kişinin "görevi ihmal" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.
14- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
15- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
16- Elazığ ile Van'ın Başkale ilçesindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.
17- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması'na katılacak.
18- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.