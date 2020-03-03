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Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti.

Hamdi Çelikbaş   | 03.03.2020
Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

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