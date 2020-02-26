Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ESAM tarafından düzenlenen "Meclis’in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" başlıklı konferansa katılacak.
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, yeni tip koronavirüs salgını ve tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir il merkezi ile Sındırgı, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde parti teşkilatını ziyaret edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep'te Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, esnaf ziyareti yapacak, Karadenizliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya gelecek ve AK Parti Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verecek.
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi"nin görüşmeleri sürecek.
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası şubat ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.
8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.
9- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kırıkkale Üniversitesinde "Global Yeni Trendler: Fırsatlar & Riskler" konulu konferans verecek.
10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.
11- TÜİK, 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklayacak.
12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
13- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
14- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
15- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
16- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.
17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
18- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile İstanbul'da 27 Şubat Perşembe günü yapacakları rövanş maçı öncesi, basın toplantısı düzenleyecek.
- Turuncu-lacivertli takım müsabakanın hazırlıklarını yapacağı idmanla tamamlayacak.
19- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Olympique Lyon-Juventus, Real Madrid-Manchester City karşı karşıya gelecek.
20- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Braga, İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.