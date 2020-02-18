Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
2- CHP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
3- TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
4- Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi'nin 2020 açılış etkinliğine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger katılacak.
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
6- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin, İdlib konusunda Rusya'da temasları devam edecek.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
9- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- İletişim Başkanlığı tarafından, "Gençlere İlham Veren İsimler - Malcolm X" projesi kapsamında Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans gerçekleştirilecek.
11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
12- Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin açılan davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın yanı sıra 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki duruşma salonunda görülecek.
13- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
14- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.
15- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
16- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçlarında Atletico Madrid-Liverpool, Borussia Dortmund-Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek.
17- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6. ve son maçlarında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA Polonya'nın Budowlani, Fenerbahçe Opet Finlandiya'nın LP Salo, B Grubu'nda ise VakıfBank Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımlarını konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.