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Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma: 27 gözaltı kararı

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Yıldız   | 18.02.2020
Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma: 27 gözaltı kararı

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı. 

Bu kapsamda 2009 Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında soruların çalışmasına ilişkin FETÖ/PDY soruşturmada 11 ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bazı şüpheliler gözaltına alındı

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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