Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenecek "8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nın açılışına iştirak edecek.
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Programı"na katılıyor.
5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katılıyor, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.
7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki gıda denetimleri öncesinde gıda kontrol denetim görevlileriyle bir araya gelecek ve seferberliği başlatacak.
8- Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), İstanbul'da başladı.
9- TÜİK, 2019 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak.
10- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, İdlib konusunda Rusya'da temaslarda bulunacak.
11- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
13- Arnavutluk’taki depreme ilişkin "Uluslararası Donörler Konferansı" düzenlenecek.
14- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
15- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.
16- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
17- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
18- Süper Lig'de 22. hafta Gaziantep FK-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla sona erecek.
19- TFF 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
20- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla tamamlanacak.
21- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasının basın tanıtımı Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
22- FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve sporcuları, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.