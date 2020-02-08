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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazında ABD’li heyet incelemelerde bulunuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 08.02.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’daki uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Şarköy ilçesini ziyaret edecek.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanları ile toplantıya katılacak.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü Programı'na iştirak edecek.

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik kriz merkezlerini ve Elazığ'da esnafı ziyaret edecek, Malatya'da esnafla buluşarak il istişare toplantısına katılacak. 

6- İrlanda'da halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

9- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dulkadiroğlu Sema Belpınar Kız Kur'an Kursu ve Pazarcık Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışına katılacak, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluşacak.

11- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

13- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

14- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

15- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzun Çarşı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi ile Hatay Arkeoloji Müzesinde incelemelerde bulunacak.

16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları tamamlanan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışına katılacak.

17- Süper Lig'de 21. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Beşiktaş-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

18- TFF 1. Lig'de 21. hafta Giresunspor-İstanbulspor, Eskişehirspor-Altınordu, Adana Demirspor-Adanaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

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