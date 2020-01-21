Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek fotoğraf sergisine katılacak.
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.
3- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak, ilk gün oturumunda ABD Başkanı Donald Trump konuşma yapacak.
5- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarıyla sahadaki insani durum takip ediliyor.
6- Berlin Konferansı sonrası Libya’da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izlenecek.
7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
8 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek.
9 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'ı konuk edecek.
10 - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan'ın Falco Szombathely takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.