Euro
6.54
Dolar
5.89
BIST 100
122,619.80
Altın
1,561.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir merkezli 4 ildeki PKK/KCK soruşturmasında 25 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yusuf Şahbaz   | 21.01.2020
İzmir merkezli 4 ildeki PKK/KCK soruşturmasında 25 gözaltı kararı

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için 4 ilde operasyon başlatıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı

Benzer haberler

İzmir merkezli 4 ildeki PKK/KCK soruşturmasında 25 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ildeki PKK/KCK soruşturmasında 25 gözaltı kararı

Nurettin Demirtaş'ın PKK mensuplarına ideolojik eğitim verdiği terörist ifadelerine yansıdı

PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yitirilen canlar unutulmadı

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası

Almanya'da PKK'lı teröriste hapis cezası
Terör örgütü PKK/KCK'nın 'yangın' yalanı çürütüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın 'yangın' yalanı çürütüldü