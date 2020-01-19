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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

19.01.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareket edecek.

- Berlin'deki temaslar çerçevesinde bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne, Merkel tarafından verilecek çalışma yemeğine ve basın toplantısına katılacak.

2- Rahşan Ecevit'in vefatı

- DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit için düzenlenecek törenlere katılacak.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haliliye Belediyesi Sosyal Market açılışına katılacak, Akçakale İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığı ile Halfeti İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

4- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

5- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

6- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nın açılışına katılacak.

9- Süper Lig'de 18. haftaya Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Kasımpaşa, Galatasaray-Yukatel Denizlispor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

10- TFF 1. Lig'de 18. hafta İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü-Eskişehirspor, Boluspor-Osmanlıspor, Bursaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

11- ING Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftaya Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla devam edilecek.

13- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla sürüyor.

14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftaya 2 maçla devam edilecek.

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlanacak.

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