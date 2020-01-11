Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından kabul edilecek, Laç kasabasındaki proje sahasına ziyarette bulunacak.
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Polisevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Sağlık STK'ları Platformu Lansman Programı'na katılacak.
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Segah Otel'de düzenlenecek Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.
6- MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı, Meyra Otel'de başlayacak.
7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 1200 kişilik istihdam kapasitesine sahip çağrı merkezinin açılışı ile Lineer Metal Çinko Temel Atma Töreni'ne katılacak.
- Bakan Varank, Erzincan Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapacak
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Proje Tanıtımı ve Sertifika Programı'nda yer alacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, şehit evi taziye ziyaretlerinde bulunacak.
9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'ne katılacak.
10- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanmar Tersanesi İleri Seviye Sevk Sistemi Römorkörü Hizmet Alım Töreni'ne katılacak, Beşiktaş ve Hat-San tersaneleri ile Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'yi, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleriyle buluşacak.
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
12- Tayvan'da halk, yeni dönem lider ve milletvekillerinin belirleneceği genel seçim için sandık başına gidecek.
13- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.
14- İran tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
15- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
16- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.
17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
18- Voleybolda Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarı final maçlarında Almanya-Hollanda, Türkiye-Polonya karşı karşıya gelecek.
19- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket, Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma maçlarıyla başlıyor.
20- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.