Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programının açılışında konuşacak.
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları" kapsamında Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak, meşaleli kayak ve lazer gösterisi ile anma programında bulunacak.
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde Deprem Hazırlık Toplantısına iştirak edecek.
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katılacak.
5- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
7- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.
8- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.
9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.
11- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
12- ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta, TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.