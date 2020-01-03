Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,546.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kars'ta 10 bin kişi 'Sarıkamış şehitleri'ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Cüneyt Çelik,Hüseyin Demirci   | 03.01.2020
Kars'ta 10 bin kişi 'Sarıkamış şehitleri'ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ta 10 bin kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

İlçedeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda kum sanatı sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yürüyüş öncesi kahramanlık türküleri okuyarak gösteri sundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı.

"Her şey vatan için"

Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atarak yürüdü. 

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sadullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitleri anısına kar altında meşaleli yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "Burada bulunmak bizim için bir şereftir. Şehitlerimiz bundan 105 yıl önce bu topraklar için mücadele etti, bugün onları anıyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadığı için bugün atalarımızın izinde onurla, gururla, şerefle bu bayrağı taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Sudenaz Cümşid ise soğuk havaya rağmen şehitleri anmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Bugün Sarıkamış şehitlerimiz için kar altında yürüdük, onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık, çok üşüdük. Allah şehitlerimize rahmet etsin." diye konuştu.

"Ruhunuz şad olsun"

Yürüyüşe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir

Benzer haberler

Kars'ta 10 bin kişi 'Sarıkamış şehitleri'ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü

Kars'ta 10 bin kişi 'Sarıkamış şehitleri'ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü

Kafkas Cephesi'nin dönüm noktası: Sarıkamış Harekatı

Kars'ta 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi

Susuz Şelalesi kısmen dondu

Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar

Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar
Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi

Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi