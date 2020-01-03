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TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 03.01.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

4- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

6- Irak’taki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterilerinin ardından gelişmeler takip ediliyor. 

7- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

8- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

9- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. 

10- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

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