Ankara'da boş tren raydan çıktı
Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.
Ankara
Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.
Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.