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Ankara'da tren kazası
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Ankara'da boş tren raydan çıktı

Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

Arife Yıldız Ünal,Aykut Karadağ   | 03.01.2020
Ankara'da boş tren raydan çıktı Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

Ankara

Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.

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