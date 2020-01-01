Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenleyeceği basın toplantısında, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayacak.
3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.
5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin açıklanacağı basın toplantısı düzenlenecek.
7- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilecek Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.