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Ankara' nın Altındağ ilçesinde bir apartmanın giriş katında yangın çıktı
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Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Özgün Tiran   | 01.01.2020
Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin evlerinde sahte içki üreterek piyasaya sunduğu bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada 105 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 125 litre şıra ve malzemeler ile 324 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, M.B, İ.E, S.E. ve Z.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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