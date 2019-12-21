Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü desteği ile düzenlediği "Balkanlar ve Doğu Avrupa’da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri Sempozyumu" ve Makedonya Türklerinin milli bayramı "Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına katılacak.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakırköy Hilton Otel'de düzenlenen "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması"na iştirak edecek.
4- TBMM Genel Kurulunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Zirvesi'ne katılacak.
6- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
7- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.
8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
9- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"na katılacak.
10- İbn Haldun Üniversitesince İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" sona erecek.
11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
12- Süper Lig'de 16. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
13- TFF 1. Lig'de 16. hafta Hatayspor-Adanaspor, Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Akhisarspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek.
14- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek. Organizasyonda İngiltere'nin Liverpool ile Brezilya'nın Flamengo takımları şampiyonluk, Meksika'nın Monterrey ile Suudi Arabistan'ın El Hilal ekipleri de üçüncülük için sahaya çıkacak.