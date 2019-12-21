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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.

Orhan Onur Gemici   | 21.12.2019
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Kıran" operasyonları, vatandaşların desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1260 personel, 80 operasyonel tim görev alıyor.

Öte yandan, yıl boyunca yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve 40 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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