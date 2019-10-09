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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde konuşuyor ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı İstanbul’da başladı
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

09.10.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesinin açılış törenine katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve "950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet" Paneli'ne iştirak edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında "İktidar Yürüyüşünün Koşulları ve Olanaklarının Değerlendirilmesi" konulu Ankara Bölge Toplantısı yapılacak.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni ile MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılış törenine katılacak, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile Teknopark'ı ziyaret edecek.

6- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de resmi temaslarda bulunacak.

8- Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

10- Emine Bulut cinayeti davası başlıyor

- Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıyor.

11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Sakarya'da aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık teknisyeninin de bulunduğu tutuksuz 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

13- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

14- Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

15- Basketbol 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

16- Kadınlar voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

17- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya'nın EWE Baskets takımıyla karşı karşıya gelecek. 

18- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nin rövanşında Pınar Karşıyaka, İsveç'in Boras Basket takımını konuk edecek.

19- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 7'nci hafta maçları yapılacak.

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