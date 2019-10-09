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Marmara'da az bulutlu hava

Marmara Bölgesinde sıcaklığın mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İzzet Taskiran   | 09.10.2019
Marmara'da az bulutlu hava

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif kuvvette esmesi öngörülüyor.

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