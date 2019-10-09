Marmara'da az bulutlu hava
Marmara Bölgesinde sıcaklığın mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Istanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklığın, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif kuvvette esmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.