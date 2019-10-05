Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" açılış konuşmasını yapacak.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret edecek.
5- Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor, Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Gençlerbirliği-Galatasaray maçları yapılacak.
6- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor-Akhisarspor, Eskişehirspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Keçiörengücü, Balıkesirspor-Boluspor maçları oynanacak.
7- Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka Tekfen-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.
8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)
9- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Gruplarda 6. hafta maçları oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.