Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 05.10.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" açılış konuşmasını yapacak.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret edecek.

5- Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor, Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Gençlerbirliği-Galatasaray maçları yapılacak.

6- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor-Akhisarspor, Eskişehirspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Keçiörengücü, Balıkesirspor-Boluspor maçları oynanacak.

7- Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka Tekfen-Bursaspor maçlarıyla başlayacak. 

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Gruplarda 6. hafta maçları oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi