Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pülümür İlçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğünce ortaklaşa operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Operasyonda tespit edilen iki teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, iş birlikçi, milis, kurye faaliyetlerinde bulunan ve terör örgütüne katılımı özendirici propaganda yapan ile sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ile çok sayıda yasak yayın ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.