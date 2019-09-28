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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 28.09.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek, açıklamalarda bulunacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilecek Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuşacak.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ayvalık ilçesi 27. Uluslararası Engelli Festivaline katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. 

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da tekne ile kıyı ve koy incelemesi yapacak, basın toplantısı düzenleyecek. 

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mars'ta Hayat" Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör toplantısına katılacak, ​Oylum Höyük’e ziyarette bulunacak.

7- Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gidecek.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

9- İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- AA'nın global iletişim ortağı olduğu 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

12- Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşacak.

13- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

14- TFF 1. Lig'de 6. hafta Keçiörengücü-Ümraniyespor, Boluspor-İstanbulspor, Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor-Altay maçlarıyla başlayacak.

15- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılacak.

16- Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.

17- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor maçıyla başlayacak.

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