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Doğu'da 6 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Selami Küçükoğlu   | 28.09.2019
Doğu'da 6 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden orta, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Tunceli'de 13, Iğdır'da 14, Erzincan'da 16 derece ölçüldü.

Bölgede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Ağrı'da 20, Kars'ta 19, Erzurum'da 18 ve Ardahan'da 16 derece olacak.

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