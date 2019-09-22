Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.
- Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.
- Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşacak Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'İ ziyaretinin ardından Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) ziyaret edecek.
- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival sona erecek.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılacak.
7- A Milli Erkek Voleybol Takımı; Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda, Fransa'nın Nantes kentindeki son 16 turu maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
8- Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.
9- Süper Lig'de 5. haftaya Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
10- TFF 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor, Akhisarspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla sona erecek.
11- Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Aygaz ile Beykoz Belediyespor, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.
13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.