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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

22.09.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.

- Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.

- Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşacak Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'İ ziyaretinin ardından Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a gidecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) ziyaret edecek. 

- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival sona erecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katılacak.

7- A Milli Erkek Voleybol Takımı; Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda, Fransa'nın Nantes kentindeki son 16 turu maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

8- Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

9- Süper Lig'de 5. haftaya Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

10- TFF 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor, Akhisarspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

11- Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Aygaz ile Beykoz Belediyespor, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

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