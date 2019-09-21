İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı
"Dünya Alzaymır Günü" nedeniyle İzmir Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldı.
Izmir
İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.
Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.
Mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'ni izlemek için meydana gelen vatandaşlardan bazıları, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.