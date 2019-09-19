Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Turizm İş Birliği Resepsiyonu'na katılacak.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de "Kastamonu Günleri" etkinliğinin açılışında bulunacak, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi ile Çocuk Bilim Merkezi ve kreşini ziyaret edecek.
4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Töreni ile yemek programına iştirak edecek.
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi ve gazi ve gazi aileleri ile yemek programına katılacak.
6-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İlkadım Gazi Ortaokulu bilişim sınıfı açılışına katılacak, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un kabrini ziyaret edecek ve Valilik ziyaretinde bulunacak.
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne iştirak edecek.
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı"na katılacak.
9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
10- TÜİK, 2019 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını yayımlayacak.
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi'nin açılışına katılacak.
12- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.
13- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
14 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Hafızlık Programı'na katılacak.
15- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.
16- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
17- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
18- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
19- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları yapılacak.
- C Grubu'nda Trabzonspor, İspanya'nın Getafe, J Grubu'nda Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma, K Grubu'nda ise Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
20- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.
- Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller yapılacak.
21- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.