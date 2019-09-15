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YSK Bşkanı Güven, sempozyum açılışında konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

15.09.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.

3- Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur yapılacak. 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu sempozyumun açılışında konuşacak. 

7- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi sona erecek.

- Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etapları geçilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, rallinin ödül törenine katılacak.

8- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

9- Basketbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor.

- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.

- Kupada üçüncülük maçı ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.

10- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor.

- Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

11- Süper Lig'de 4. haftaya MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

12- TFF 1. Lig'de 4. hafta Bursaspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Giresunspor, Adanaspor-Adana Demirspor, Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor müsabakalarıyla sürecek.

13- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

14- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak. 

15- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sona erecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türk Hava Yolları ile Sırbistan temsilcisi Zeleznicar karşı karşıya gelecek. 

16- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

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