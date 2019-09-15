Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.
3- Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur yapılacak.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu sempozyumun açılışında konuşacak.
7- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi sona erecek.
- Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etapları geçilecek.
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, rallinin ödül törenine katılacak.
8- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.
- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.
9- Basketbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor.
- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.
- Kupada üçüncülük maçı ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.
10- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor.
- Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.
11- Süper Lig'de 4. haftaya MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.
12- TFF 1. Lig'de 4. hafta Bursaspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Giresunspor, Adanaspor-Adana Demirspor, Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor müsabakalarıyla sürecek.
13- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.
14- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.
15- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sona erecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türk Hava Yolları ile Sırbistan temsilcisi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.
16- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.