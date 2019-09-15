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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Arif Yavuz   | 15.09.2019
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Afyonkarahisar

Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

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