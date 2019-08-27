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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da 

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gideceği Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılacak. 

- Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Kabakoz köyünü ziyaret edecek.

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzalayacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katılacak.

5- TÜİK, 2019 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanma araştırması sonuçlarını açıklayacak.

6- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci gün maçlarında Finlandiya-Fransa ve Yunanistan-Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

8- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki üçüncülük maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

9- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürüyor.

10- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

11- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimleri Volley Hotel Ankara'da yapılacak.

12- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.

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