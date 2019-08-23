Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.
- Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Balya, Gömeç, Burhaniye belediyelerini ziyaret edecek, 30. Burhaniye Kültür Sanat Festivali ve Demokrasi Parkı açılışına katılacak.
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına iştirak edecek.
4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak.
5- TÜİK, temmuz ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya gelecek.
7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
8- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.
9- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenmesi planlanan oyunlar ve gerçekleştirilecek organizasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek
10- Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed, "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri'nde gerçekleşecek "Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar" konulu söyleşiye katılacak.
11- "1. Arap Şiir Buluşması", Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak.
12- Kartal Belediyesi Masal Müzesince düzenlenen "Masal Festivali" başlayacak.
13- Hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü için TRT İstanbul Radyosu'nda tören düzenlenecek.
14- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak.
- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
- Gruptaki diğer maçlarda Fransa ile Bulgaristan ve Sırbistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.
15- Süper Lig'de sezonun 2. haftası Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta yapılacak maçla başlayacak.
16- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftasının açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
17- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.
18- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.
19- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.