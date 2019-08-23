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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.

- Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Balya, Gömeç, Burhaniye belediyelerini ziyaret edecek, 30. Burhaniye Kültür Sanat Festivali ve Demokrasi Parkı açılışına katılacak.

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına iştirak edecek.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak.

5- TÜİK, temmuz ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya gelecek.

7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

9- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenmesi planlanan oyunlar ve gerçekleştirilecek organizasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek

10- Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed, "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri'nde gerçekleşecek "Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar" konulu söyleşiye katılacak.

11- "1. Arap Şiir Buluşması", Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak.

12- Kartal Belediyesi Masal Müzesince düzenlenen "Masal Festivali" başlayacak.

13- Hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü için TRT İstanbul Radyosu'nda tören düzenlenecek.

14- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak. 

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak. 

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Gruptaki diğer maçlarda Fransa ile Bulgaristan ve Sırbistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.

15- Süper Lig'de sezonun 2. haftası Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta yapılacak maçla başlayacak.

16- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftasının açılış maçında Boluspor ile Adana Demirspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

17- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.

18- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.

19- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak.

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