Euro
6.17
Dolar
5.51
BIST 100
99,583.82
Altın
1,487.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

07.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Zelenskiy onuruna resmi akşam yemeği verecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle bir araya geliyor.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte il değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, belediye arıtma alanında incelemede bulunacak ve belediyeye ziyarette bulunacak.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasındaki "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet törenine iştirak edecek, ardından özel harekat yerleşkesinde incelemelerde bulunacak.

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M.İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak özel eğitim okulu için düzenlenecek protokol imza törenine katılıyor.

7- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül büyükelçilere hitap edecek.

- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün konferans kapsamında konuşma yapacak.

8- Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

11- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

12- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Adana'da, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 4 sanıklı davanın duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

- Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

14- TFF Süper Kupa, Ankara'da sahibini bulacak.

- Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

15- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor'un ise Sırbistan ekibi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçlar öncesi her iki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Sergen Yalçın, müsabakaların yapılacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

16- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi