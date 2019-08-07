Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşılayacak.
- Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Zelenskiy onuruna resmi akşam yemeği verecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle bir araya geliyor.
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte il değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, belediye arıtma alanında incelemede bulunacak ve belediyeye ziyarette bulunacak.
4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasındaki "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet törenine iştirak edecek, ardından özel harekat yerleşkesinde incelemelerde bulunacak.
6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M.İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak özel eğitim okulu için düzenlenecek protokol imza törenine katılıyor.
7- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül büyükelçilere hitap edecek.
- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün konferans kapsamında konuşma yapacak.
8- Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
9- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
11- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
12- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
- Adana'da, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 4 sanıklı davanın duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.
- Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.
14- TFF Süper Kupa, Ankara'da sahibini bulacak.
- Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
15- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor'un ise Sırbistan ekibi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçlar öncesi her iki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Sergen Yalçın, müsabakaların yapılacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.
16- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile karşılaşacak.