Euro
6.17
Dolar
5.51
BIST 100
99,583.82
Altın
1,489.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
logo
Türkiye

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz olacak.

Hamdi Çelikbaş   | 07.08.2019
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?

Benzer haberler

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

BM'nin Libya planında ilk adım 'Kurban Bayramı'nda ateşkes'

'Acemi kasaplar nedeniyle etin yüzde 15'i çöpe gidiyor'

Ustalardan 'bıçağınızı ehil ellerde biletin' uyarısı

Ustalardan 'bıçağınızı ehil ellerde biletin' uyarısı
Afyonkarahisar'da oteller bayrama dolu giriyor

Afyonkarahisar'da oteller bayrama dolu giriyor
Böbrek hastalarına bayramda et tüketimi uyarısı

Böbrek hastalarına bayramda et tüketimi uyarısı