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MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

02.07.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek.

3- CHP, MHP, HDP ve İYİ Partinin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

5- AB üyesi 28 ülkenin liderleri, birliğin önemli kurumlarına başkan seçmek amacıyla müzakerelerde bulunmak üzere tekrar bir araya gelecek.

6- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

8- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

10- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.

11- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek.

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