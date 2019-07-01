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Aliağa'da gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.

Tezcan Ekizler   | 01.07.2019
Aliağa'da gemi yangını

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde iskeledeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. 

15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından yangın çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.


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