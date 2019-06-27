Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.77
BIST 100
95,574.56
Altın
1,405.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.06.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

- G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Valisi ve Belediye Başkanı tarafından Rihga Royal Hotel'de verilecek Liderler Osaka Kansai Tanıtım Resepsiyonu'na iştirak edecek.

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Adalet Komisyonunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

4- TÜİK, haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle devralacak.

7- FETÖ Davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanmasına Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

8- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda 8 maçla başlayacak.

- C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi