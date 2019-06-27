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Türkiye

Suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden şebekeye operasyon

Başkentte polis tarafından suç örgütlerine silah ve mühimmat temin ettikleri belirlenen bir şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 27.06.2019
Suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden şebekeye operasyon

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ve Sincan ilçelerinde silah kaçakçılığı ve para karşılığı suç örgütlerine silah ile mühimmat temin ettikleri belirlenen bir suç şebekesinin üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Şebekeye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, E.A, L.E, O.Ç, S.U, Ü.K, S.E ve H.K. isimli zanlılar gözaltına alındı.

Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, çeşitli çap ve markada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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Suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden şebekeye operasyon

Suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden şebekeye operasyon