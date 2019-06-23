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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.06.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İstanbullular sandık başında

- İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidiyor.

- Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak.

- Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulundaki "3174" nolu sandıkta kullanacak. 

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, oyunu Üsküdar Rasathane Ortaokulunda kullanacak.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki "1336" nolu sandıkta kullanacak.

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda oy verecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulundaki "1249" nolu sandıkta kullanacak.

7- Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu-Ortaokulunda kullanacak.

8- Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulunda verecek.

9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler takip ediliyor.

10- 2019 Avrupa Oyunları, Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

11- Brezilya'da gerçekleştirilen 2019 Kupa Amerika'ya B Grubu'nda Katar-Arjantin ve Kolombiya-Paraguay maçlarıyla devam edilecek.

12- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü gününde C Grubu'nda Senegal-Tanzanya ve Cezayir-Kenya, D Grubu'nda Fas-Namibya maçları yapılacak.

13- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna İngiltere-Kamerun, Fransa-Brezilya maçlarıyla devam edilecek. 

14- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı, Fransa Grand Prix'si koşulacak.

15- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları başlayacak.

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