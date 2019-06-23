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Türkiye

Bakan Pakdemirli Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı.

Uğur Aslanhan   | 23.06.2019
Bakan Pakdemirli Büyükçekmece'de buğday hasadı yaptı

İstanbul

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı. Çiftçilerle sohbet eden Pakdemirli, biçerdövere binerek bir süre buğday hasadı yaptı.

Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Marmara ve Trakya'da buğdayda hasadın başladığını ifade ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak buğday için iyi fiyat verdiklerini belirten Pakdemirli, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk." dedi.

Hasat döneminin çiftçiler için bayram olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu anda çiftçilerin bayramı yaşadığını söyledi.

Kendisinin daha önce de biçerdöver kullandığını belirten Pakdemirli, biçerdöverle hasat yaptı ve tarlada incelemelerde bulundu.

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