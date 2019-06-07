Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ve Trabzonlular Derneğini ziyaret edecek, helikopterle trafik denetimine katılacak.
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
4- St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı oturumla ikinci gününde devam edecek.
5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
6- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak maç öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Türkiye, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
7- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Fransa, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.
8- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. hafta A, B, D, F ve G gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.
9- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.