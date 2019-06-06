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Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası verildi.

Haydar Toprakçı   | 06.06.2019
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde koruma altındaki ters laleleri koparan 3 kişinin, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in verdiği talimat üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile tespit edildiği belirtildi.

3 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Çevre Kanunu'nun 9. maddesini ihlal eden kabahatlilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için aynı kanunun 20/K maddesine göre her bir şahısa ayrı ayrı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

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