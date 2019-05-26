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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Yassıada'yı ziyaret edecek, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'te Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüşecek, merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret edecek ve Livno şehrinde toplu iftar programına katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de geçen ay yaşanan çöküntüden sonra kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle evlerini tahliye eden Yahya Kemal Mahallesi sakinleri ile iftarda buluşacak. 

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, Yassıada'yı ziyaret edecek, AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı iftarına katılacak, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşacak. 

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılacak, Savunma Bakanı Levan Izoria, Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı görüşecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katılacak. 

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil'de üniversite öğrencileriyle iftar yapacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftar programı"na katılacak.

9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

10- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Göztepe-MKE Ankaragücü, Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor, Fenerbahçe-Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla sona erecek.

11- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Hatayspor-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep karşılaşacak ve finale yükselecek ekipler belli olacak.

12- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki ilk hafta maçında Letonya ile Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

13- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

14- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Konyaspor-OGM Ormanspor, Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşacak.

15- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'si koşulacak.

16- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları başkent Paris'te başlayacak.

17- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer aldığı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde sona erecek.

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