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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

09.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'na başkanlık yapacak, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'ne katılacak, sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya gelecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modelinin Tanıtımı programına katılacak.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

4- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı"na iştirak edecek.

6- TÜİK, finansal yatırım araçlarının nisan ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

8- AB Liderleri Romanya'da gayriresmi zirvede bir araya gelecek.

9- KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

10- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

12- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında İngiltere'nin Chelsea ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Valencia ile İngiltere'nin Arsenal takımları karşı karşıya gelecek.

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