Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reform Eylem Grubu Toplantısı'na başkanlık yapacak, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'ne katılacak, sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya gelecek.
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modelinin Tanıtımı programına katılacak.
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
4- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı"na iştirak edecek.
6- TÜİK, finansal yatırım araçlarının nisan ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
8- AB Liderleri Romanya'da gayriresmi zirvede bir araya gelecek.
9- KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.
10- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
12- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
13- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında İngiltere'nin Chelsea ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Valencia ile İngiltere'nin Arsenal takımları karşı karşıya gelecek.