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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

08.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelecek.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına katılacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

4- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 6. Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Programı'na katılacak.

7- TÜİK, "İstatistiklerle Aile, 2018" haber bültenini yayımlayacak.

8- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

11- FETÖ Davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı dava Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen 1'i tutuklu 6 sanık hakkındaki dava Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. 

12- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Hollanda'nın Ajax ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları karşı karşıya gelecek.

13- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

15- Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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