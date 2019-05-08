Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına katılacak.
3- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
4- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 6. Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Programı'na katılacak.
7- TÜİK, "İstatistiklerle Aile, 2018" haber bültenini yayımlayacak.
8- İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
11- FETÖ Davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı dava Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
- Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamı oldukları iddia edilen 1'i tutuklu 6 sanık hakkındaki dava Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
12- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Hollanda'nın Ajax ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları karşı karşıya gelecek.
13- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
15- Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.