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Türkiye

Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

08.05.2019
Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeryan bölgesinde PKK'lı teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

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