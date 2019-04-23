Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki çocukları kabul edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılacak.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet ile bir araya gelecek.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek.
2- TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
- TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenleniyor.
- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de yapılacak tören ile Birinci Meclis anma törenine katılacak, TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek, 23 Nisan resepsiyonu verecek.
- TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturuma iştirak edecek.
3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törene katılacak, TBMM'nin açılış yıl dönümü resmi törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına iştirak edecek.
- Kılıçdaroğlu, CHP MYK'ye başkanlık edecek ve TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda bulunacak.
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'ten gelecek çocuk heyetini Cumhuriyet Müzesi'nde kabul edecek.
5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makamında çocuklarla bir araya gelecek.
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına iştirak edecek.
7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
8- Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
9- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin ilk spor temalı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar"ın tanıtım toplantısına katılacak.
12- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- Günün diğer maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ile İspanya'nın Real Madrid takımları karşılaşacak.
13- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası 1. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.
14- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
15- Voleybolda Efeler Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Ziraat Bankası karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.