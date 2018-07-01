ANKARA

İspanya'da düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, teniste madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Milliler, Tarragona kentinde gerçekleştirilen oyunlarda tenis branşında 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Milli tenisçi Başak Eraydın, kadınlarda hem tekler hem de çiftlerde altın madalyaya uzanarak yıldızlaştı.

Başak Eraydın, partneri İpek Öz ile çift kadınlar finalinde Boşnak Nefisa Berberovic-Dea Herdzelas ikilisiyle karşılaştı. İki maç puanı çeviren Başak ve İpek, mutlu sona ulaşmayı başardı. Milli tenişçiler 0-6, 6-3 ve 12/10'luk setlerle korttan galibiyetle ayrılarak kürsünün zirvesine çıktı.

Türkiye, bu zaferle Akdeniz Oyunları'nda çift kadınlarda şampiyonluk unvanını korudu. Mersin 2013'te Çağla Büyükakçay ile Pemra Özgen, çift kadınlarda altın madalya elde etmişti.

18. Akdeniz Oyunları'nda çiftlerde partneri İpek Öz ile ipi göğüsleyen milli tenisçi Başak Eraydın, teklerde de mutlu sona ulaşarak boynuna ikinci altın madalyasını taktı.

Toprak zeminde yapılan şampiyonanın finalinde dünya sıralamasının 160. basamağındaki Fransız tenisçi Fiona Ferro ile karşılaşan Başak, setlerde geriye düştüğü maçtan galip ayrılmasını bildi.

Ferro'yu 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerin sonunda üçüncü kez mağlup eden 24 yaşındaki Başak, Mersin 2013'te çifte zafer kazanan Çağla Büyükakçay'ın başarısını tekrarladı.

İspanya'da çift erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Anıl Yüksel ile Sarp Ağabigün, Portekizli Goncalo Falcao-Bernardo Saraiva ikilisiyle bronz madalya mücadelesi verdi.

Rakiplerine 6-2, 3-6, 11/9'luk skorla üstünlük kuran Anıl ile Sarp, 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin hanesine bir madalya daha ekledi.

Böylece kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı ay-yıldızlı ekip, Tarragona'nın ev sahipliğindeki Akdeniz Oyunları'nı 2 altın ve 1 bronz ile tamamlayarak madalya sıralamasında zirveye çıktı. Türkiye'yi teniste birer altın ve gümüş madalyayla Fransa takip etti.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar