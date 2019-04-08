Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Moskova'ya hareket edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirecekleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık yapacak.
- Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.
3- Libya’da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
5- FETÖ davaları
- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
6- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak.
- Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
7- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor.
8- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
9- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, Birevim Elazığspor-Altınordu, Altay-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarıyla sona erecek.
10- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.
11- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı birinci devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Çanakkale Belediyespor-Halkbank ve Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.