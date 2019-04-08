Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.64
BIST 100
98,783.36
Altın
1,296.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kamyonet gecekondunun bahçesine yuvarlandı

Ankara'da şarampole düşerek gecekondunun bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Hamdi Çelikbaş   | 08.04.2019
Kamyonet gecekondunun bahçesine yuvarlandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Hasan Ökten'in kullandığı 14 KE 772 plakalı kamyonet Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi 735/2 Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek Songül T'ye ait gecekondunun bahçesine yuvarlandı.

Kaza sonrası takla atan kamyonet bahçedeki çardağın üzerine devrilirken sürücü Ökten araç içinde sıkıştı.

Gürültü üzerine dışarıya çıkan ev sahiplerinin yardımıyla kamyonetten yaralı olarak kurtarılan Ökten, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında evin bahçesinde bulunan bir köpek de çevreye savrulan taş parçalarıyla hafif şekilde yaralandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Geziden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Geziden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Askerlerin bulunduğu otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Bakırköy'de, köprünün altına çarpan tır devrildi

Firari cinayet sanığını 'narkoz yakalattı'

Firari cinayet sanığını 'narkoz yakalattı'
Ağrı'da kamyon ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Ağrı'da kamyon ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 11 yaralı